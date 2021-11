Cherbourg-en-Cotentin. Covid-19 : l'hôpital accélère la vaccination

Depuis ce lundi 22 mars, le Centre hospitalier public du Cotentin (CHPC) a déménagé son centre de vaccination à la salle Montécot, à Cherbourg-Octeville, afin d'augmenter le nombre de vaccinations, et passer de 80 auparavant à 400 doses par jour, à terme. À ces fins, la Ville a également ouvert une deuxième ligne de vaccination, à la salle des fêtes. "Notre objectif est de passer de 1 600 à 4 000 injections par semaine courant avril", explique le maire Benoît Arrivé. Des créneaux sont libres dès cette semaine pour les plus de 75 ans et les personnes souffrant de comorbidités.

Vacciner devient une urgence, alors que le taux d'incidence régional est à la hausse. "On constate une augmentation progressive des hospitalisations Covid, on était à 11 patients en début de semaine dernière, ce matin, on est à 16 patients, dont quatre en réanimation. On s'attend donc à une montée progressive du taux d'incidence dans les prochains jours", expliquait Séverine Karrer ce lundi. Pour le moment, 42 patients Covid sont décédés au CHPC, depuis le début de la crise sanitaire.

Pour autant, l'établissement cherbourgeois apporte son soutien aux hôpitaux sous tension. Un patient a été transféré en réanimation des Hauts-de-France il y a deux semaines, et un autre d'Evreux (Eure), vendredi dernier.