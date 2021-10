Coupe de France : Quevilly en 16es de finale

Vendredi 6 janvier, l'US Quevilly (National) se rendait sur la pelouse de la Tour d'Auvergne Rennes, petit club de Division d'honneur tombeur du FC Nantes au tour précédent. Après un score nul et vierge à la fin du temps réglementaire et des prolongations, les Quevillais ont dû attendre la séance des tirs au but, gagnée 5-4, avant de décrocher leur billet pour les 16es de finale. Lors du prochain tour, ils recevront Angers ou l'AS Monaco (Ligue 2), qui s'affrontent ce lundi 9 janvier. Le match aura lieu le week-end du 21 et 22 janvier.