L'US Quevilly éliminée de la Coupe de France : "Il y a le feu au lac !"

Et le bourreau du jour s'appelle Evreux, modeste formation de Division d'honneur, vainqueur 2-1 des Canaris. Une défaite retentissante pour un club incapable de gagner depuis la rentrée. "L'USQ, à peine entrée en Coupe de France, fait un pitoyable petit coucou, et puis s'en va", peut-on même lire sur le site internet du club, peu tendre à l'égard des siens. "Le score de 1-2 est mérité, Evreux aurait pu faire 1-3 ou mieux et ca n'aurait pas été démérité. Cerise sur le gateau, l'USQ perd un joueur sur expulsion avec un carton rouge. Autant appeler un chat un chat, il y a le feu au lac dans la maison quevillaise avec son équipe fanion".

L'avertissement du président délégué Michel Mutel est sans appel :"Atteindre la fin de saison pour ce groupe manquant totalement de réussite risque d'être un terrible, et trés long, chemin de pénitence".



Ironie du sort, le tirage au sort du prochain tour de la Coupe de France aura lieu au stade Lozai.

En photo : la finale de Coupe de France de l'US Quevilly au stade de France, face à Lyon, en avril dernier.