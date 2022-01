Coupe de France : l'US Quevilly fait déjà parler d'elle !

Ce n'était plus arrivé en Coupe de France depuis plus de trente ans. Une victoire dix à zéro, l'écrasante supériorité. L'US Quevilly (CFA) est allée battre l'AS Fauville sur sa pelouse, samedi 28 septembre, qui marquait l'entrée en lice des clubs de CFA dans la compétition. Les dix buts quevillais ont été inscrits par Kévin Gouget, auteur de cinq réalisations (rien que ça !), Christopher Mayulu (3), Arnaud Archimbaud et Jason Gibon.

Le cinquième tour se déroulera les 12 et 13 octobre. Les clubs de National entreront en lice.