Rouen. Football : en Coupe de France, Quevilly Rouen Métropole rencontre Deville-Maromme

C'est le 6e et dernier tour régional de cette saison 2016-2017 de la Coupe de France de football. Et dans ce cadre, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) se rendent ce dimanche 23 octobre 2016 sur le terrain de Deville-Maromme (Seine-Maritime). Début de la rencontre à 15 heures.

Le grand écart

Après la victoire 2-1 sur la pelouse d'Evreux (Eure), un club de CFA 2, les Rouges et Jaunes défieront cette fois un club qui évolue trois échelons plus bas en Division d'Honneur.

6e du championnat de National, les joueurs de Manu Da Costa sont logiquement favoris, malgré une défaite lors de la dernière journée au stade Robert Diochon face à Bastia (Haute-Corse) 2-1.

Du côté du club de la banlieue de Rouen (Seine-Maritime), le bilan n'est pas mauvais non plus avec une actuelle 4e place avec un bilan de trois victoires pour deux défaites en cinq journées dont la dernière victoire remonte à la dernière journée déjà à domicile face à Fauville (Eure) 4-1.

La Coupe de France, une histoire d'amour

Les joueurs de l'agglomération rouennaise se verraient bien continuer l'aventure dans une compétition qui tient à coeur à leur président Michel Mallet. Une qualification au 7e tour qui verrait l'entrée en lice des clubs de Ligue 2. L'année passée, Quevilly Rouen Métropole avait éliminé le RC Lens, club de Ligue 2, à ce même stade de la compétition.

