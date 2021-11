Cherbourg-en-Cotentin. Black Fairday : Le Petit Vapoteur reverse 100 % de son chiffre d'affaires à sept associations

"C'est un joli pied de nez au Black Friday", résume Tanguy Gréard, co-fondateur avec Olivier Dréan du Petit Vapoteur, dont le siège social est situé à Tourlaville. L'entreprise de cigarettes électroniques et de e-liquides renouvelle, pour la quatrième édition, le Black Fairday, vendredi 26 novembre. "On fait en sorte de faire commander les gens chez nous toute l'année, donc autant marquer une pause et redistribuer un jour sur 365", poursuit-il. L'intégralité du chiffre d'affaires [de la journée] du site internet et, pour la première fois, des magasins du Petit Vapoteur, sera reversée à sept associations : Les Restos du Cœur, Planète Urgence, Make a Wish France, le Zoo-refuge La Tanière, la Société protectrice des animaux (SPA), La Chaîne de l'espoir et Mécénat chirurgie cardiaque. "Pour les achats en ligne, nos clients pourront choisir à quelle association ils veulent reverser l'intégralité de leur commande", précise Tanguy Gréard. Les trois années précédentes, cette journée de générosité avait permis de récolter 850 000 euros. La remise des chèques aura lieu à Tourlaville, le jeudi 16 décembre.

Le magasin cherbourgeois s'engage

pour aider Léonie, atteinte de handicap

En parallèle, l'Union Cherbourg commerces (UCC) organise un Solidarité Friday vendredi 26 novembre. Là aussi, la boutique du Petit Vapoteur de Cherbourg, située au 42 rue Albert-Mahieu, participe pour aider l'association "Ensemble pour Léonie". L'entreprise continue par ailleurs sa progression et enregistre un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros en 2021, soit 20 % de plus qu'en 2020. Le Petit Vapoteur comptera 35 magasins d'ici la fin de l'année, et se donne un nouvel objectif : "En ouvrir deux par mois à partir de 2022", souhaite Tanguy Gréard.