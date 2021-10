Cherbourg-en-Cotentin. Les gagnants du Black Fairday

Vous connaissez le Black Friday, cette opération venue des États-Unis où les marques cassent leur prix pour le plus grand bonheur des clients. Mais cette journée fait aussi débat, certaines voix appelant au boycott, comme certaines écologistes qui critiquent cette surconsommation au détriment de la planète. À Cherbourg-en-Cotentin, l'entreprise le Petit vapoteur a choisi de prendre le contre-pied de cette opération marketing et a créé le "Black Fairday".

Le client choisit son association

Ce vendredi 20 décembre, les cofondateurs Olivier Dréan et Tanguy Gréard ont versé intégralement le chiffre d'affaires de commandes en ligne du 29 novembre 2019 à sept associations locales ou nationales. Au total, 276 746 euros ont été donnés au profit de la Chaîne de l'espoir (23 838 €), de la Société protectrice des animaux (SPA) (89 570 €), des Restaurants du cœur (55 150€), de Planète urgence (27 356 €), des Blouses roses (27 619 €), APF France handicap (25 918 €), et Mécénat chirurgie cardiaque (27 295 €). Chaque client pouvait choisir à la fin de sa commande quelle(s) association(s) il souhaite faire bénéficier. La Société protectrice des animaux et les Restos du cœur sont celle qui ont reçu les plus grosses sommes : respectivement 89 570 et 55 150 euros. Jean-Bernard Eppe, du conseil d'administration des Restaurants du cœur de la Manche.

Jean-Bernard Eppe Impossible de lire le son.

Les Restos du cœur ont reçu un chèque de 55 150 euros par les cofondateurs du Petit vapoteur. - Marthe Rousseau

Les Restos du cœur comptent 620 bénévoles dans la Manche, 18 centres de distribution et un entrepôt à Agneaux.

Les Blouses roses ont quant à elle reçu 27 619 euros. Quelque 5 400 bénévoles sont mobilisés pour rendre visite aux malades à l'hôpital et aux personnes âgées dans les EHPAD à travers 90 comités régionaux. Pour le moment, dans l'ex-Basse Normandie, seule une antenne est implantée à Caen. Jérôme Piérard est chargé de la communication et des relations avec l'ensemble des comités des Blouses roses. Il explique à quoi cette somme peut servir.

Jérôme Piérard Impossible de lire le son.

L'association espère d'ailleurs implanter à l'avenir une antenne à Cherbourg. L'ensemble des associations remerciaient le Petit vapoteur et rappelaient combien ces sommes allaient pouvoir les aider dans leurs actions. Ce Black Fairday, reconduit pour la deuxième année consécutive, a d'ailleurs attiré encore plus de clients que l'année précédente. En 2018, 206 881 euros de dons avaient été reversés à six associations. Tanguy Gréard est le cofondateur du Petit vapoteur, il nous explique les prémisses de cette opération.

Tanguy Gréard Impossible de lire le son.

Le Petit vapoteur compte bien réitérer l'opération les années prochaines.