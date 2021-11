Cherbourg. Un "Solidarité Friday" pour aider Léonie, 10 ans, handicapée

"-30 %, -50 %, -70 %"... Les prix seront à la baisse dans certaines enseignes vendredi 26 novembre, jour du Black Friday, ou "vendredi noir". L'Union Cherbourg commerces (UCC) compte profiter de cette affluence pour lancer sa 3e édition du "Solidarité Friday". Les commerces participants s'engagent à reverser au moins 5 % du chiffre d'affaires de la journée à l'association "Ensemble pour Léonie", créée il y a trois ans. Léonie, 10 ans, vit à Cherbourg avec ses parents et est atteinte d'une translocation chromosomique, qui crée des troubles intellectuels et moteurs. "Léonie, il y a encore deux ans, ne marchait pas. Mais grâce à des stages en Espagne, et le travail des thérapeutes à Cherbourg, elle arrive à marcher, et commence à verbaliser un petit peu. On essaie au quotidien de la stimuler pour qu'elle puisse appréhender la vie comme à peu près tout le monde", témoigne le père de Léonie, Yohan Deparis, très touché par le soutien des commerçants. Il espère aussi pouvoir aider d'autres parents à trouver des solutions pour aider leur enfant en situation de handicap.

Les commerçants qui le veulent peuvent encore participer. "Ce n'est pas uniquement réservé aux adhérents de l'UCC, ni aux commerçants de Cherbourg", précise la présidente de l'UCC Florence Kwiatek. Les participants au Solidarité Friday afficheront une vignette sur leur vitrine. La remise du chèque aura lieu courant décembre.