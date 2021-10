Petroplus : le syndicat revient sur son combat

D'abord assommés par la nouvelle annonçant que les banques cessaient de financer une ligne de crédit, les employés de Petroplus ont ensuite vu la raffinerie fermer peu à peu.

"Si, fin décembre, nous devions faire face aux problèmes avec les banques et la décision du groupe Pétroplus de mettre à l’arrêt 3 de ses raffineries dont la notre, nous avons eu ces derniers jours à faire face à deux nouvelles situations :

Vendredi dernier, la mise en vente officiellement par le Groupe de 3 raffineries dont la notre (ce qui avait la particularité de rendre les choses plus claires) et de proposer un accord avec un fournisseur de brut (BP) et une banque pour faire fonctionner les 2 autres

Hier soir, les banques « lâchaient » complètement le Groupe Pétroplus

Le problème est qu’en même temps les banques ont « vidangé » les comptes en France.



Ces comptes permettaient de payer les actions en cours sur les sites et assurer la partie sociale (salaires et charges) pendant la période transitoire. Aujourd’hui, nous n’avons plus aucune visibilité sur ce qui va se passer au niveau financier et nos salaires de janvier ne sont plus garantis.

(...) Nous continuons notre recherche d’un repreneur industriel pour assurer l’avenir industriel du site.



Nous allons mettre tous les acteurs de ce désastre économique et humain devant leurs responsabilités."