Toute l’âme de Led Zeppelin au Zénith de Rouen avec Letz Zep

Letz Zep appartient à la famille des groupes “tribute to”, ces formations qui reprennent les morceaux d’un grand groupe. Mais attention, ce ne sont pas de simples imitateurs. Ils jouent sur scène en recréant le son, l’ambiance et l’âme de la formation initiale.

Letz Zep fait partie de ces groupes dont les musiciens se sentent investis d’une mission : offrir au public la copie conforme de l’original Led Zeppelin. Plus qu’un concert, chaque prestation est un hommage exceptionnel au groupe de rock british. Robert Plant, fondateur et leader de Led Zeppelin, a même déclaré à la presse qu’il se voyait sur scène lorsqu’il venait applaudir Letz Zep. Beau compliment ! Le succès continu du groupe depuis cinq ans prouve un talent incontestable. Or, une bizarrerie s’est glissée dans l’histoire, puisque le groupe de référence s’est depuis reformé ! Mais rassurez-vous, les deux formations cohabitent en paix. Alors si le Lion rend hommage aux lionceaux, les fans peuvent aller applaudir Letz Zep les yeux fermés.



Pratique. Jeudi 2 février, 20h30, au Zenith de Rouen. Tarifs de 38 à 45€. Tél. 02 32 91 92 92.