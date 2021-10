Une soirée pour se faire chouchouter

Initiation, cocooning et détente sont au menu de la prochaine soirée Zen à la piscine rouennaise Guy Boissière ! “La précédente édition avait réuni 200 personnes”, explique Benjamin Chaise, responsable évènementiel au Conseil des sports de Rouen.

Cette année, 39 intervenants diplômés proposeront près de 24 possibilités différentes de modelages (de l’esthétique drainant à l’esthétique californien) ainsi que quatre ateliers variés : plongée, en apnée, pilates et sophrologie. Une belle occasion “de faire vivre un projet de plus, de dynamiser et de diversifier les activités de la piscine de Rouen”.

Pratique. Soirée Zen 3, centre sportif Guy Boissière, Piscine de l’Ile Lacroix, avenue Chastellain, à Rouen, samedi 18 février de 20h à 23h. Tél. 02 35 07 94 70, conseildessports.free.fr. Inscriptions sur place, du 23 janvier au 15 février. Tarif 10,60 € (entrée piscine + 3 animations).