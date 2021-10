Toute l'université de Rouen dans un smartphone

Depuis quelques mois, l’université de Rouen planche sur son nouveau site internet. Le précédent a été refondu et a donné naissance à une interface transitoire ultra performante, avec la mise en place d’un espace numérique.

Les cours en ligne

Depuis le 9 janvier, celui-ci permet d’offrir aux internautes, étudiants, lycéens, institutions, entrepreneurs, enseignants ou chercheurs, de multiples services. Bon nombre d’applications sont déjà opérationnelles : on peut ainsi écouter les cours enregistrés des enseignants et accéder à tous les renseignements ayant trait à la vie scolaire, à la vie culturelle, aux vidéos, au téléchargement des cours sur la plateforme de télé-enseignement Moodle, etc.

Mais l’innovation ne s’arrête pas là. Ces flux sont d’ores et déjà consultables en temps réel sur les 17 écrans dynamiques installés sur l’ensemble des campus. En outre, l’université ambitionne d’optimiser la baladodiffusion en adaptant pour les smartphones et autres iPad le contenu et les applications de son site. A terme, transmettre en direct, par exemple à une mairie, des documents administratifs en se connectant via son mobile à l’espace numérique de l’université, sera un jeu d’enfant !

M. S-D.