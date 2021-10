Barnier cultive l'art du bonbon à l'ancienne

En 1885, la Maison Barnier était une confiserie artisanale de bonbons à la violette ou au coquelicot. Aujourd’hui, l’entreprise produit 400 tonnes par an de sucreries enrobées (sucettes, caramels, bonbons fourrés aux fruits ou au praliné) dont le quart est exporté dans le monde. Si chaque Français mange en moyenne 3,7 kg de bonbons par an, nos voisins des pays nordiques en consomment le double !

La Maison Barnier, elle, dit perpétuer le savoir-faire d’antan, secret d’un produit de grande qualité. “C’est un mélange de mécanisation et de travail à la main. Nous travaillons comme les confiseurs d’autrefois. Le sucre est ainsi refroidi à la main. On monte le sucre cristallisé à 145° pour le travailler, puis on le redescend à 80° pour le former”, explique Didier Renou, directeur commercial de la société. La Maison Barnier ne travaille pas avec la grande distribution et entend préserver son indépendance face à une clientèle dont la préférence irait aux bonbons traditionnels. Son challenge : adapter ses présentations aux contraintes de développement durable.

