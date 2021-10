A Rouen, l’Almendra se met au cabaret

Fidèle à sa réputation, le théâtre l’Almendra ouvre ses portes aux artistes rouennais. Lors de la prochaine soirée cabaret, on passera du théâtre à la musique en osant un détour par le cirque ou le conte, grâce à des artistes régionaux associés à l’organisatrice de ce spectacle pas comme les autres.



A l’origine de ce projet : la Nouvelle Balle, une structure récente constituée d’artistes normands dont l’objectif est de développer le spectacle vivant. Elle crée, produit, diffuse et organise des représentations en tout genre. Au programme du prochain cabaret : Les Croc’Odile (café théâtre), Bobinette (clown), Béryl (chanson), le Trio Nelson Shmidt (jazz) et d’autres surprises...

De la bonne humeur, du rire, et de la musique !

Pratique. Cabaret La nouvelle Balle, samedi 25 février, 20h30, Théâtre de l’Almendra, Rouen. Tarif

5 €. Tél. 02 35 70 52 14.