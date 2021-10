L’avarice revisitée sur les planches

Quand l’Avare s’invite sur les planches de la scène du théâtre de l’Almendra, on sait dès le départ que les rebondissements seront nombreux. Cette fois, les comédiens se plient donc au texte de Molière, qui n’avait pas son pareil pour décrire les troubles du quotidien. Valère aime Elise, fille d’Harpagon, et Cléante, son fils, est amoureux de la belle Marianne que le vieil homme veut épouser même si son seul amour reste sa cassette remplie de pièces d’or sonnantes et trébuchantes. Une histoire d’amour, enfin deux… et peut-être même trois ! Pour l’occasion, ce grand classique de la comédie a été quelque peu revisité par la troupe de théâtre. Au lieu d’un, le spectateur se retrouve nez-à-nez avec deux Harpagons. On plonge alors avec délice dans une comédie où l’argent mène la vie de certains…



Pratique. L’Avare, dimanche 4 décembre à 15h à l’Almendra, rue Paul Baudouin, Rouen. Tarif 5 €. Tél. 02 35 70 52 14.