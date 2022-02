Théâtre : huis clos très féminin à l’Almendra

C’est un un huis clos féminin qu’accueille le théâtre l’Almendra, oscillant entre puritanisme et sexualité débridée, sur un ton souvent osé et désinvolte. Cinq demoiselles d’honneur, engoncées dans leurs robes couleur pêche, sont réunies dans l’ancienne chambre de jeune fille de la mariée. Entre coups de griffe et caresses, on règle de vieux comptes et on n’en finit pas d’espérer.



Pratique. Les 5 filles couleurs pêche, dimanche 9 octobre, Théâtre l’Almendra, rue Paul Baudoin, Rouen. A 16h. Tarif 6€.