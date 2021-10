Patrimoine : les vestiges cachés de la rive gauche de Rouen

- Quelques maisons à pans de bois, construites entre 1730 et 1817, subsistent ainsi rue Saint-Sever et avenue de Caen. On trouve également, un peu plus loin, un ancien manoir du XVIIe aujourd’hui Pôle des savoirs.

- Lors de la construction du centre commercial Saint-Sever, deux fours de faïenciers ont été découverts. Les Amis des monuments rouennais ont plaidé pour que l’un d’eux soit conservé. En vain. “Une partie seulement a été conservée au Musée de la céramique, le reste enfoui”, regrette Michel Benoist, vice-président de l’association.

- La Chapelle Saint-Julien, au Petit-Quevilly, demeure l’unique bâtiment du XIIe intact de toute l’agglomération. Il abrite de superbes fresques murales peintes par des artistes de la cour du roi Henri II Plantagenêt.

- Enfin, redécouvert dans les années 1970, l’ancien cloître des Chartreux de Saint-Julien, toujours à Petit-Quevilly, ne manque pas d’intérêt. Vaste ensemble du XVIIe siècle, il comprenait douze ermitages (maisons du moine) et bâtiments conventuels. Certains ont été sauvegardés par la Ville.

(Photo : Jean-Pierre Marais fait visiter les ermitages de la Chartreuse de Saint-Julien pendant les journées du patrimoine.)

Marianne Sirgo-Donnaes