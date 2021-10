Une table sympa à deux pas de l’Omnia

C’est une petite devanture grise et blanche, blottie toute contre l’Omnia. Juste à côté des salles obscures, le Café noir est un bar-brasserie qui propose des formules intéressantes le midi.

A l’intérieur la décoration est toute de noir et blanc. Aux murs, de leurs cadres, Mélanie Laurent, Michel Hazanavicius ou encore Bérénice Béjo vous suivent du regard, jusqu’à vos sièges. Et oui, nous sommes ici dans un restaurant proche du 7e art ! La formule, à 13,90 €, entrée-plat-dessert, est alléchante, je me laisse tenter, tout comme une partie de mes voisins de table. Pour mettre un peu de couleur en ce froid midi d’hiver, j’opte pour un gaspacho, en entrée. Il arrive servi dans un joli verre, décoré d’une rondelle de concombre. Cette soupe exotique est agrémentée de petits morceaux de tomates et de concombres.

Le chef propose aujourd’hui, en plat du jour, des paupiettes de veau, accompagnées d’une bonne portion de frites. Maison. La sauce, à base de tomates, releve bien la viande et les frites sont croquantes. Par contre, le croque-madame de ma voisine a l’air un peu sec. Pour le dessert, petit passage en Italie avec crochet par la Belgique, par le biais d’un tiramisu aux speculos. C’est oncteux, crémeux, bref délicieux. Un seul regret au bout du compte, le service, ce jour-là, a été un peu long.

Pratique. Le café noir, 28 rue de la République, Rouen. Tél. 02 32 12 13 48.