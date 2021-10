Le préfet Pierre de Bousquet de Florian est arrivé

On ne traîne pas. A peine arrivé à Rouen, lundi 5 mars, le nouveau préfet de Seine-Maritime et de Haute-Normandie, Pierre de Bousquet de Florian, a rencontré la presse régionale. Quelques heures plus tard, c’est dans les Hauts-de-Rouen, où de graves violences avaient éclaté la veille (lire p. 10), que le successeur de Rémi Caron était aperçu.

“A l’écoute”

Agé de 57 ans, marié, trois enfants, il occupait depuis 2009 le poste de préfet du Pas-de-Calais. Mais Pierre de Bousquet est surtout connu pour avoir dirigé de 2002 à 2007 l’ex-DST (Direction de la surveillance du territoire), fusionnée en 2008 avec les Renseignements généraux pour devenir la Direction centrale du renseignement intérieur.

Ancien conseiller de Jacques Chirac, il fut aussi préfet de Mayenne (1999-2002) et des Hauts-de-Seine (2007-2009), avant de rejoindre le nord... “Pour moi, un préfet et le corps préfectoral, c’est l’institution qui fait appliquer la loi, qui se mobilise pour les politiques publiques engagées par la majorité et qui est à l’écoute de tous les partenaires”, estime celui qui ne devrait pas chômer. Petroplus, Axe Seine, contournement Est de Rouen ou future prison : les dossiers chauds ne manquent pas.