Les marionnettes font revivre un conte tsigane au Théâtre du Présent

“La rose et le musicien” est l’adaptation d’un conte traditionnel tsigane. Tout se joue avec les ombres issues de la magie du théâtre javanais d’Indonésie. Le récit gravite autour de l’humour et de la poésie. Il délivre un message plein d’espoir et de tolérance. Il s’adresse à tous les publics à partir de 4 ans.

Pratique. “La rose et le musicien”, mercredi 21 mars, 10h et 15h et dimanche 25 mars, 16h, Théâtre du Présent, Mont Saint-Aignan. Tarifs, 5, 6 et 8 euros. Gratuit pour les étudiants.

Tél. 02 35 02 04 57.