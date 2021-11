Le retour de Fernandel et de Bourvil à Barentin

Ils ont fait connaissance avec la notoriété nationale avec leur formidable comédie sur Boby Lapointe. La comédie Framboise est de retour et récidive avec Bourvil et Fernandel. Les répertoires de ces deux monstres sacrés du cinéma et de la chanson ont été revus et corrigés pour s’adapter aux normes de la prestation scénique des 15 comédiens.

A la chanson “Félicie aussi” et son humour grinçant, répond la candeur de “la Tendresse”. La troupe redonne des couleurs et du pep’s à une ribambelle de chansons maintes fois explorées ces 40 dernières années. Des musiques entraînantes, une chorégraphie scénique drôle et enjouée : tous les ingrédients sont réunis pour emmener le spectateur dans un tourbillon de rires et d’émotions.

Vendredi 13 avril. 20h30, Redis-me-le. Théâtre Montdory, rue du Général Giraud, Barentin.

Tarif : A partir de 16,70€. Infos 02 32 94 90 20.