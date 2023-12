Comédie. 60 minutes pour sauver mon couple : un huis clos cocasse à Rouen

Jouée à guichets fermés en novembre dernier à l'Espace Beaumarchais à Maromme, la pièce à succès co-écrite par le comédien Jordi Cardoner, auteur de très nombreuses comédies de boulevard, est de retour au Théâtre à l'ouest. Elsa et Roland, un couple en crise suite à un adultère est contraint de collaborer le temps d'un escape game sur le thème de Roméo et Juliette. " Nous avons choisi pour fil conducteur un poncif de l'amour romantique par contradiction avec les sentiments des personnages au début de la pièce", explique Jordi. Mais si la tension est palpable d'emblée entre ces deux-là, et que les rancœurs sont vives, ce challenge va néanmoins permettre de réconcilier les amoureux. Truffée de rebondissements, de jeux de mots, de répliques ironiques et servie par des personnages aux caractères bien brossés, cette pièce très rythmée fait monter le rire en crescendo jusqu'à l'apothéose finale.

Pratique. Dimanche 31 décembre à 16h30 et 18h30. Théatre à l'ouest à Rouen. 35€. theatrealouest.com