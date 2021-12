Le Muséum de Rouen accueille l’exposition "Au pays des Hommes plumes" de Marc Dozier. Celui qui parcourt le monde pour le magazine "Grands Reportages" présente dans cette exposition les us et coutumes des hommes des hautes terres de la Papouasie. Ses clichés montrent des Papous revêtus de parures colorées et somptueuses : les bilas.



Pratique. "Au pays des hommes plumes", jusqu’au 30 septembre, au Muséum d’Histoire Naturelle de Rouen, 198 rue Beauvoisine. Tél. 02.35.71.41.50.