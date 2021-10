La galerie d'ethnographie consacrée à l'Océanie à réouvert au Muséum de Rouen

Cela faisait bien longtemps que cette partie du Muséum d’Histoire Naturelle de Rouen était fermée au public. Depuis 1997 ces trésors ramenés d’Océanie dormaient dans les réserves. Ils ont été rendus à la lumière, et à l’admiration des visiteurs. En effet, vendredi 3 juin, une cérémonie d’inauguration était organisée pour célébrer la réouverture de la galerie d’ethnographie consacrée à l’Océanie. C’est à Georges Nuku, un artiste maori, connu au niveau international, que le Muséum a fait appel pour aménager et mettre en espace ces objets. “Nous n’avions toujours donné que la vision française de leur histoire, expliquait Sébastien Minchin, directeur du Muséum lors de l’inauguration. En faisant appel à cet artiste nous voulions connaître et accéder à la version maorie.” La collection du Muséum a été ramenée au XIXe siècle par l’Amiral Cécille parti explorer l’île mystérieuse et lointaine de la Nouvelle-Zélande.



Pratique. Galerie d’ethnographie consacrée à l’Océanie, Museum d’Histoire Naturelle de Rouen, 192 rue Beauvoisine. Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 14h à 17h30. Tarif. 2 € à 3 €. Gratuit pour les moins de 18 ans.