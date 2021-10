Symbiose et compagnie au Muséum

Le Muséum propose en ce moment l’exposition “Symbioses et Compagnie”, consacrée aux interactions entre les différentes espèces. La symbiose est ce processus par lequel deux espèces d’animaux s’entraident pour survivre. L’exposition présente les différents types de relations qu’elles peuvent entretenir au cours de leur évolution. Pour les bienfaits de la démonstration, l’exposition fait monter sur un ring des spécimens du Muséum. Une façon d’exprimer les relations allant de la pure compétition voire du combat à la symbiose, attitudes qui ont eu des conséquences au niveau évolutif. Un parcours ludique et facile à comprendre. Chacun à la fin de la visite aura sa propre morale. On ressort persuadé de l’importance de préserver toutes les espèces vivant dans “l’écosphère”.



Pratique. Quand deux espèces se rencontrent... Jusqu’au 11 mars, ouvert du mardi au dimanche de 14h à 17h30, Muséum, 198 rue Beauvoisine, Rouen. Tél. 02 76 52 80 51.