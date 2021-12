Rouen: un gérant de bar arrête le voleur

Il est 4 heures du matin, à Rouen, ce jeudi 3 mai. Rue de la Savonnerie, un bar est encore ouvert. Depuis plusieurs minutes, le patron a repéré le comportement étrange d'un client. Peu après, une cliente d'une trentaine d'années s'agite. Elle vient de se faire voler son sac.

Le gérant, vigilant, venait de repérer le même homme observé plus tôt, en train de jeter des objets dans une poubelle, juste à côté du bar. Il se précipite vers lui, le ceinture, et le ramène dans l'établissement, avant d'appeler la police. Dans la poubelle, la victime retrouvera ses cartes de fidélité, toutes à son nom. Interpellé peu après, l'homme est âgé de 24 ans et demeure à Rouen. Il était alcoolisé au moment des faits.