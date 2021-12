Un square Verdrel aussi beau qu'au XIXe siècle

Au temps des années folles, c’était le lieu où il fallait se montrer. Très endommagé après guerre, le square Verdrel ne ressemblait plus à ce qu’il était à cette époque. Poumon vert en plein cœur de Rouen, face au Musée des Beaux-Arts, il va retrouver sa jeunesse. Au printemps 2013, débuteront les travaux d’une rénovation en profondeur. Un vrai retour aux sources : le plan d’origine a été repris comme base de cette renaissance. "Au plan établi en 1863, seront intégrés des éléments plus contemporains", explique Julien Goossens, ingénieur paysagiste de la Ville de Rouen.

Plus clair, plus sécurisé

"Le réaménagement redonnera plus de visibilité et de transparence à cet espace", souligne Didier Choiset, maire-adjoint en charge des espaces verts. La Mairie espère ainsi éviter les problèmes de sécurité fréquents dans ce square. "Les arbustes à hauteur moyenne seront supprimés pour être remplacés par de petites plantations basses qui dégagerons la vue", détaille Julien Goossens.

Si la rénovation prévoit la conservation de grands arbres, au moins 20% d’entre eux devront être supprimés à cause de leur âge et de leur état. D’autres seront plantés pour assurer leur renouvellement. En créant un espace plus dégagé, les constructions voisines, remarquables par leur architecture, seront davantage mises en valeur. "Le square sera toujours un écrin de verdure en plein centre ville mais il sera plus ouvert sur l’extérieur." La fontaine, de style rocaille, sera également restaurée et l’éclairage revu en fonction du nouveau tracé.

Ce coup de jeune devrait coûter 1,4 million d’euros. Les Rouennais et les touristes pourront en profiter dès l’été 2014.

Anne Letouzé

(Photo Ville de Rouen)