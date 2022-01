Madagascar 3, Bons baisers d'Europe

Alex et ses amis semblent fatigués de l’Afrique et n’aspirent qu’à retrouver leur zoo de New York.

Après avoir attendu en vain le retour des pingouins, ils décident de les rejoindre à Monte-Carlo, où ceux-ci sont en train d’amasser une fortune au casino. Fortune qui va leur permettre d’acquérir un cirque ambulant, pour rejoindre leur pays.

Un rythme d'enfer

Mais une redoutable policière française est sur leurs traces. Avec ce troisième opus des aventures du lion, du zèbre, de la girafe et de l’hippopotame, les studios Dreamworks en mettent plein la vue.

Menée à un rythme d’enfer, cette histoire accumule les péripéties, les acrobaties, les gags et les courses-poursuites. C’est très spectaculaire, et la 3D, judicieusement utilisée, apporte un réel plus à ce film survitaminé.

Certes, les scénaristes ne se sont pas trop fatigués pour cette histoire qui semble faite uniquement pour les morceaux de bravoure, ce qui entraîne, vers le milieu du film, une légère baisse de tension. Mais le spectacle est total, en particulier à la fin, qui offre un festival de numéros de cirque tous plus éblouissants les uns que les autres.

Il reste que, malgré ses faiblesses, le film offre ce qu’il faut de joyeux délires pour satisfaire petits et grands. Enfin… surtout les petits !

Animation américaine en 3D de Eric Darnell, Conrad Vernon et Tom McGrath, avec les voix de Ben Stiller/José Garcia (Alex), Chris Rock/Anthony Kavanagh (Marty), David Schwimmer/Jean-Paul Rouve (Melman), Jada Pinkett-Smith/Marina Foïs (Gloria) (1 h 33).