Restaurant : Minute & Mijoté, sous le signe de la finesse

A l’angle de la rue Cauchoise et de la rue de Fontenelle, le restaurant Minute & Mijoté propose une cuisine traditionnelle française subtile, dans un cadre délicieusement rétro. Si l’endroit ne conviendra pas forcément aux petites bourses, il est possible, le midi, d’en découvrir les charmes grâce à une formule à 16€ (entrée-plat ou plat-dessert) ou 20€ (entrée-plat-dessert). Même si les portions pourront décevoir les gros appétits, l’expérience laisse un très bon souvenir. Lors des beaux jours, on se laissera séduire par un repas en terrasse.



Soigné, le service est l’un des points forts de Minute & Mijoté. En plat, je choisis le saumon vapeur et sa sauce au beurre blanc, servi avec un riz blanc parfumé. Le verdict est sans appel : le poisson rosé se dévoile dans toute sa finesse. Fondant et savoureux, on le déguste avec plaisir dans sa sauce au beurre irréprochable. La cuisson est parfaite et le résultat est un grand moment de bonheur. Le signe évident d’une cuisine maîtrisée et de produits de qualité.

Pour conclure le repas, voilà qu’arrive une fraise melba. Les fruits rouges et la glace vanille sont surplombées d’une crème chantilly maison aérienne, puissante et raffinée. Rien de profondément original me direz-vous... Et pourtant, on en redemande.



Pratique. Minute & Mijoté, 58 rue de Fontenelle, à Rouen. Tél. 02.32.08.40.00. Sur internet : minutemijote.canalblog.com