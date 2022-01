"Doing Finance in the USA", c'est le nom de ce nouveau semestre international qui prendra place, dès la rentrée 2012, au sein du Master Grande Ecole.

Fruit d'une collaboration entre la Rouen Business School et Pace University, ce semestre sera orienté 100% finance. Les étudiants suivront des cours de haut niveau en finance sur un campus se trouvant juste à côté de Wall Street.