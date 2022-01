Blanche-Neige et le chasseur, libre adaptation du conte de Grimm

À la mort de son père tué par Ravenna, sa nouvelle et superbe épouse, celle-ci fait enfermer Blanche-Neige dans un cachot. Obsédée par la beauté de l’enfant, Ravenna pourchasse les jeunes filles du royaume pour leur voler leur beauté. Le jour où Blanche-Neige parvient à s’échapper, elle se réfugie dans la forêt et prépare sa riposte.

D'héroïne à guerrière

Très librement inspirée du conte des frères Grimm - et du célèbre film d’animation des Studios Disney -, cette œuvre, qui n’est pas du tout destinée aux enfants, offre une vision plus sombre et plus féministe de l’histoire de Blanche-Neige. D’héroïne soumise aux événements, celle-ci devient une véritable guerrière qui, à la fin, va mener avec autorité ses troupes au combat pour délivrer son royaume de sa maléfique marâtre.

Ce qui frappe le plus dans ce film très distrayant, ce sont les effets spéciaux époustouflants qui l’émaillent, en particulier ceux qui concernent Ravenna, lorsqu’elle naît d’une nuée de corbeaux ou lorsque son miroir doré se transforme en un être mystérieux qui s’adresse à elle.

Charlize Theron est exceptionnelle en méchante reine dont on devine les fêlures, et elle vole la vedette à Kristen Stewart, échappée de la saga "Twilight", assez décevante. Malgré quelques longueurs, des scènes assez violentes et des personnages pas assez fouillés, on passe un bon moment avec ce film épique et très spectaculaire.

Aventures fantastiques américaines. De Rupert Sanders, libre adaptation du conte des frères Grimm avec Kristen Stewart (Blanche-Neige), Chris Hemsworth (le chasseur), Charlize Theron (Ravenna), Sam Claflin (William), Sam Spruel (Finn), Ian McShane (Beith), Bob Hoskins (Muir) (2 h 06).