A partir de 19h15 :

- concert festif de la fanfare Orphéon Piston, compagnie autoproclamée "Fanfare de rue festive et tchacheuse à géométrie variable". Plus d'informations



- Vélotonome : spectacle vélocipédique, participatif, étonnant, familial et hilarant par la compagnie des frères Georges. Plus d'informations