Manche. Covid-19 : comment s'organise la vaccination AstraZeneca chez le médecin ?

À partir de ce jeudi 25 février, les médecins généralistes (qui ont commandé un flacon du vaccin AstraZeneca, contenant dix doses, avant le mercredi 17 février) auront la possibilité de vacciner dix de leurs patients âgés de 50 à 64 ans et présentant des comorbidités. Qui va pouvoir en bénéficier ? "Compte tenu des doses restreintes dont nous disposons, c'est nous qui allons sélectionner les premiers patients qui vont en bénéficier", expliquait jeudi 18 février le Docteur Philippe Cholet, médecin généraliste à Tourlaville et représentant de l'Union régionale des médecins libéraux. Pas la peine donc, de se précipiter alerte-t-il. "Il va falloir dédier certainement des créneaux spécifiques à cette vaccination, on ne va pas pouvoir mélanger ça avec nos consultations habituelles." D'autant que chaque patient devra attendre 15 minutes après l'injection du vaccin afin de voir comment il réagit et s'il présente des effets secondaires.

Un premier pas pour les médecins généralistes, qui pourraient vacciner, en théorie, jusqu'à 20, voire 30 patients les semaines suivantes, contre la Covid-19.

Par ailleurs, le docteur Cholet s'est exprimé sur les effets secondaires constatés chez plusieurs soignants vaccinés avec AstraZeneca, notamment à l'hôpital Mémorial de Saint-Lô et à celui de Cherbourg :

"On a remarqué que les effets secondaires étaient plus marqués chez les jeunes soignants. En l'occurrence, comme nous visons un public de 50 à 64 ans, on peut espérer que plus on est âgé dans cette tranche d'âge, moins on aura d'effets secondaires, c'est ce qui est attendu. D'ailleurs, sur la dose de rappel, les effets secondaires sont nettement moindres", rassure-t-il. Le vendredi 12 février, l'Agence régionale de santé indiquait que ces effets secondaires disparaissaient au bout de 48 heures.