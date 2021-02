[Info Tendance Ouest]. AstraZeneca : la vaccination suspendue à Saint-Lô

Selon nos informations, les injections de vaccin AstraZeneca auraient été suspendues à l'hôpital Mémorial de Saint-Lô, ce jeudi 11 février. En cause, des effets secondaires constatés sur une partie des soignants de moins de 65 ans qui ont reçu une injection depuis le début de la semaine, notamment de fortes fièvres.

"La vaccination se poursuit"

Une enquête aurait été ouverte et l'agence du médicament alertée. Contactée, l'Agence régionale de santé indique n'avoir donné "aucune consigne de suspension et qu'il s'agit de la décision d'un établissement". Et de poursuivre : "La vaccination se poursuit en Normandie." La piste d'un lot défectueux serait étudiée par les autorités sanitaires. Les injections de doses AstraZeneca ont commencé il y a quelques jours seulement, avec l'arrivée en Normandie d'environ 25 000 doses.