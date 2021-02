Cherbourg. Des effets secondaires après la vaccination AstraZeneca à l'hôpital

Après la suspension de la vaccination AstraZeneca à l'hôpital Mémorial de Saint-Lô, à cause d'effets secondaires chez des professionnels de santé de moins de 65 ans, notamment de fortes fièvres, le Centre Hospitalier public du Cotentin (CHPC) à Cherbourg, a recontacté, ce vendredi 12 février au matin, les personnes vaccinées en début de semaine pour faire un état des lieux.

Conclusion : "Il s'avère, comme annoncé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), que des effets secondaires intenses (céphalées, fièvre et courbatures) sont rapportés par la plupart des bénéficiaires, indique l'hôpital de Cherbourg. Certains ont dû regagner leur domicile après la vaccination, en fonction de la tolérance à ces effets indésirables. Toutefois, ces symptômes étaient connus et annoncés, et n'inquiètent pas la communauté médicale du CHPC."

Au total, une soixantaine de professionnels du CHPC et une quarantaine de libéraux ont été vaccinés en début de semaine.

La prochaine plage de vaccination Astra Zeneca prévue mardi 16 février au CHPC est cependant maintenue. Mais les inscriptions seront réévaluées pour les échelonner dans le temps, afin d'éviter que plusieurs personnes d'un même service se fassent vacciner, et, éventuellement, soient arrêtées simultanément.