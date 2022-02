Rouen : inauguration d'un nouveau pôle pour accueillir les femmes battues

Une plaque discrète, apposée au 19 rue Armand Carrel, indique qu’ici, les victimes des violences intra familiales seront entendues. Dans les locaux de ce nouveau pôle d’accueil, inauguré mercredi 27 juin, trois associations se sont réunies : le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF), le comité d’Action et de promotion sociale (CAPS) et enfin l’Oeuvre normande des mères (ONM).

Un partenariat unique

Depuis trois ans, les membres des différentes infrastructures travaillent sur ce projet : se réunir en un seul et même lieu. "L’objectif premier est d’épargner ces femmes sur un parcours déjà difficile pour elles. En nous réunissant, elles n’ont pas à se déplacer d’une structure à l’autre", soulignait Florence Matron, présidente du CAPS. Mission accomplie avec l’ouverture de ce pôle il y a deux mois.

Le rassemblement des diverses compétences facilite la prise en charge globale de ces personnes. Au premier étage de cet immeuble, les victimes retrouvent des éducateurs, une conseillère conjugale et familiale ou encore un psychologue. "Il est encourageant de voir que les femmes osent de plus en plus en parler", note une représentante de l’ONM.