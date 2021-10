Savoir-faire. Rouen : le printemps de l'aître Saint Maclou

La métropole a souhaité accueillir des céramistes à l'aître St Maclou dans le cadre des journées Européennes des métiers d'arts du 31 mars au 2 avril.

Une association dynamique

Le Pôle Céramique de Normandie qui pilote cette opération est une association qui se donne pour but d'offrir en partenariat avec la région une formation à des personnes en reconversion professionnelle. "Sur 22 mois il est possible d'apprendre le métier et d'obtenir le double CAP de tourneur et décorateur, nous explique la présidente de l'association Rose-Marie Decroix. Mais l'association offre des conseils et un soutien matériel à ces céramistes et organise aussi des manifestations pour promouvoir leurs créations".

Une manifestation de grande ampleur

"C'est la première fois que nous organisons une expo-vente à Rouen de si grande ampleur", nous confie la directrice. Pour faire découvrir ce savoir-faire, des démonstrations seront proposées tout au long de la journée et des présentations sommaires permettront de mieux comprendre ces techniques. "Grâce au partenariat avec deux autres associations de céramistes normands, Tout Terre et céramique en Normandie, nous sommes parvenus à réunir une quarantaine de céramistes qui viendront présenter leurs productions. Mais comme la céramique fait partie des arts du feu nous avons aussi invité un ferronnier et quelques verriers pour ouvrir nos horizons".



Valoriser la créativité et la diversité

"Nous voulons faire tomber les préjugés qui pèsent sur la céramique. Si les techniques présentées sont très diverses, émaux, raku, grès, faïence...- nous souhaitons ne proposer que des oeuvres contemporaines et établir une confrontation entre ces créations innovantes et le cadre très anciens qui accueille l'événement. Les fonctions des pièces elles-mêmes sont très variées: des arts de la table aux luminaires, des bijoux aux objets décoratifs. Nous voulons présenter un véritable panorama de la production contemporaine: des pièces uniques. "

Pratique. Du 31 mars au 2 avril, de 10 à 19h. Aître St Maclou à Rouen. Gratuit. www.poleceramiquenormandie.com

