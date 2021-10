Point d'orgue. Saturnight folk revue : un best-of pour clôturer ces rendez-vous à Rouen

L'épisode 9 de la saison 3 se profile et avec lui s'achève une manifestation originale instaurée par Vincent Blanchard de concerts/conférences grand public, dans lesquels il nous a dévoilé depuis octobre 2016, les principales figures de la musique folk. Ces animations grand public Vincent, leader du groupe Joad, nous en parle avec passion :

Comment sont nés ces rendez-vous ?

Vincent Blanchard : "Je n'avais pas imaginé un tel engouement du public lorsqu'en octobre 2016, accueilli par l'Appart bar à Rouen, j'avais proposé une première conférence/concert sur la musique folk. Depuis cette date nous avons proposé 27 épisodes en 3 saisons à des spectateurs de plus en plus nombreux. Je suis passionné depuis toujours par la musique folk et j'ai voulu, par ces animations, partager ma passion en explorant les racines de ce genre musical. J'ai souhaité mettre en place une forme originale de concerts/conférences pour rendre mes propos accessibles aussi bien aux profanes qu'aux amateurs."

Quels sont les sujets qui ont été abordés lors des 26 épisodes précédents ?

"Il me tenait à cœur de faire découvrir l'originalité de cette musique en abordant ce genre à la fois sous un angle politique, géographique et social : c'est toute l'histoire des États-Unis que l'on découvre par la musique folk. Il y a eu aussi de nombreux épisodes consacrés à un artiste majeur comme Bob Dylan, Neil Young, Simon and Garfunkel, Johnny Cash mais aussi d'autres moins connus du grand public mais qui sont à l'origine du folk comme Woody Guthrie ou Pete Seeger et nous avons aussi imaginé des épisodes thématiques comme celui consacré aux femmes dans la musique folk ou aux relations entre la folk musique et la musique anglaise."

Comment anime-t-on ce type de rendez-vous ?

"C'est un exercice de style pour moi car si je suis habitué à chanter et à jouer sur scène, cette fois je parle autant que je joue. Malgré mon appréhension, le dialogue s'est instauré rapidement et je suis parvenu à trouver le juste ton pour intéresser le public. Ces Saturnight folk revue s'organisent toujours de la même manière : je commence par une conférence/concert d'1h à 1h30 en fonction du sujet, puis après une pause, j'invite le public à découvrir un artiste local confirmé ou amateur avec qui j'interprète deux chansons. L'invité poursuit ensuite avec quatre chansons en solo : compositions perso ou reprises selon ses choix. Ils ont carte blanche du moment qu'ils jouent en acoustique dans un esprit folk. Beaucoup de musiciens rouennais y ont participé comme Jorge Pereira, Arnaud Herrero, Gul de Boa, Lady Arlette, José Butez et cela m'a permis aussi de promouvoir des artistes amateurs qui méritent d'être connus comme la jeune et prometteuse Angèle de Just alone."

D'où vient ce titre de "Saturnight folk revue" ?

"C'est un mot-valise qui m'a semblé adéquat pour cet évènement qui se produisait tous les premiers samedis du mois. C'est aussi une formule originale car je voulais que cet évènement se démarque. Cette formule n'a pas souvent été utilisée, mais Cat Stevens a baptisé 'Saturnight' un album live enregistré au Japon dans les années 70."

Quel sera le programme de ce dernier opus ?

"Le dernier Saturnight folk revue sera un best-of. Nous invitons cette fois André Benot un multi-instrumentiste mais on donnera exceptionnellement la parole à notre invité en introduction. Puis j'interpréterai en compagnie de Joad toutes mes chansons préférées travaillées spécialement pour les Saturnight folk revue. À chaque opus je jouais en moyenne dix morceaux du répertoire j'ai donc établi une sélection de 25 chansons pour ce dernier opus. Cette fois ce sera juste un concert : un moment purement récréatif."

Pourquoi mettre fin à cette Saturnight folk revue qui rencontre pourtant un franc succès ?

"Nous avons eu beaucoup de succès en trois ans mais je préfère m'arrêter maintenant sur une belle note plutôt que de risquer d'être à court d'idée. Mais j'ai un nouveau projet en route qui aboutira à la rentrée. Je souhaite donner une nouvelle vie aux Saturnight folk revue en revisitant les deux premiers épisodes sous la forme d'un spectacle construit que j'interpréterai dans des théâtres. Ce sera une vraie leçon d'histoire de la musique folk, une exploration de ses racines : un condensé d'une heure toujours sous la forme d'un concert/conférence."

Samedi 1er juin 2019 à 21 heures au Gibier de potence à Rouen. 5€. facebook.com/thefolkrevue