Il était une fois le vélodrome de Rouen

Le passage du Tour de France à Rouen a réveillé la flamme des férus de cyclisme mais aussi des passionnés d’histoire. Arnaud Serander s’est intéressé à l’histoire du vélodrome construit par son arrière grand-père, Henri Lambard, fabricant de mouchoirs à Bolbec. "C’était en 1893. A l’époque où la bicyclette était très à la mode !", raconte-t-il.

Un lieu populaire

Situé à l’emplacement du MIN, le Vélodrome de Rouen comportait une belle piste d’environ 400 m des équipements dédiés au tir ou à la gymnastique et, au centre, un bassin servant de patinoire l’hiver. Au fond, se dressaient les deux tourelles du casino où logeaient les pigeons voyageurs chargés d’apporter les dépêches annonçant le résultat des courses.

De son aïeul, Arnaud Serander a hérité d’un gros livre contenant des titres de propriété, projets d’affiche, coupures de presse et photos des vedettes de l’époque dont le rouennais Charles Terront. Une base documentaire qu’il a complétée avec ses propres recherches. Chaque année, le vélodrome accueillait de nombreuses courses dont l’arrivée du Paris-Rouen, 1re course cycliste d’endurance créée en 1869. Jusqu’à 10.000 spectateurs y ont même applaudi les as du Tour de France. C’était en 1931...

Ariane Duclert

(Photo Grâce aux documents de son aïeul et à ses recherches, Arnaud Serander a pu retrouver l’histoire du vélodrome.)