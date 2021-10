Un port est un lieu d'échanges. C'est pourquoi la création et le développement de Rouen lui sont intimement liés. On apprend ainsi que grâce à cet atout, les Romains, au second siècle après JC, font déjà de Rotomagus une capitale régionale. Huit et neuf siècles plus tard, le viking Rollon puis Guillaume le Conquérant les imiteront.

Le port n'en finit plus dès lors de faire la fortune de la ville. Rouen va bénéficier de l'exclusivité de la navigation sur la Seine jusqu'à la mer puis jusqu'à Paris. Les Rouennais importent du sel, du poisson, des céréales pour nourrir les Parisiens, exportent du vin, des draps et tissus et vont chercher au Maroc et au Brésil sucre et bois rouge. Au XVème, le port s'avère trop petit. C'est ainsi que Rouen crée le port du Havre ! Pour la suite...

Pratique. Gulf Stream éditeur, 56 pages, 13,90 euros.