Le projet de ligne nouvelle Paris-Normandie menacé par la rigueur ?

L'Etat cherche à faire des économie pour tenir son objectif budgétaire : réduire le déficit public à 4,4% du PIB fin 2012. Pour y parvenir, il va devoir trouver de 6 à 10 milliards d'euros, d'après le dernier rapport de la Cour des comptes. Comment faire ? En annulant certains grands projets d'infrastructures, notamment ferroviaires.

Or, sur les 14 nouvelles lignes de trains à grande vitesse (TGV) prévues d'ici 2020, pour un coût de plus de 250 milliards d'euros, seules trois ont déjà été lancées. Les onze autres sont menacées. L'Etat devra trancher. La rigueur pourrait ainsi donner un sérieux coup de frein au projet de ligne nouvelle Paris-Normandie, entre l'Ile-de-France, Rouen, Le Havre et Caen, soutenu par la grande majorité des élus des deux Normandie. Affaire à suivre...