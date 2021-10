Ce dernier débutera en octobre 2011. Pour la capitale haut-normande, qui réclamait la tenue d’un tel débat, il s’agira aussi de réfléchir à sa future gare TGV. Le projet de LGV devrait mettre Rouen à 45 mn de la Capitale et Le Havre et Caen à 1 h 15.

Pour Rouen et Le Havre, ports de premier plan, l’enjeu portera également sur le développement du fret.