Roué de coups sur la rive gauche de Rouen

La scène s'est déroulée durant la nuit de dimanche à lundi 16 juillet. Rue d'Elbeuf (Rouen, rive gauche), un homme de 32 ans, "invité" à le faire par deux individus, refuse de monter à bord d'une Renault Safrane. Mal lui en prend, il est roué de coups et frappé à coup de bâton à la tête. Ses agresseurs tentent même de lui rouler dessus. Un épicier lui vient en aide.

Alertée, la police canine le retrouve en piteux état. Sur les indications de la victime et d'un témoin, elle finit par repérer la voiture des agresseurs en patrouillant dans le secteur. Les deux Rouennais de 28 et 31 ans ont été interpellés et placés en garde-à-vue pour violences en réunion, mais aussi pour en savoir un peu plus sur les véritables raisons de leur "intervention musclée". Il s'agirait très probablement d'un règlement de compte au sein de la communauté roumaine.