Honfleur : Enquêtez sur un mystérieux rubis

Dans le grenier d’une maison est un tableau… Il s’agit de “La dernière sirène”, une toile d’Adolphe-Félix Cals représentant une femme d’une grande beauté, au regard perdu. Elle est assise sur un rocher au pied duquel la mer d’écumes vient se briser. Un troublant détail attire le regard : un rubis monté sur deux lettres d’or, un “S” et un “R”.

Est-ce le fameux rubis du “Soleil Rouen du Ponant”, le célèbre corsaire honfleurais du XVIIe ? Le port se découvre ainsi de façon originale et éducative autour d’un guide narrateur et d’une troupe de comédiens, magiciens, acrobates et chanteurs.

Pratique. “Le mystérieux rubis de Honfleur”, intrigue d’Etienne Mallinger, mise en scène par Romain Pissenem et produite par Bertrand Penninckx. Mercredi, jeudi et vendredi à 11h15, samedi et dimanche à 14h30. Réservations : 02 31 89 23 30, contact@ot-honfleur.fr.

Tarifs de 15 à 21 €.

