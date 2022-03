Au tribunal : ils avaient été rançonnés place de la Cathédrale

Le 29 octobre 2010, deux adolescents de 17 et 18 ans remontent la rue du Gros-Horloge lorsqu’ils sont alpagués par deux hommes en survêtement. Le “jogging blanc” demande : “T’as du shit ?” “Non”, répond le jeune. Ils poursuivent leur route. Place de la Cathédrale, ils sont à nouveau interceptés. “Ils commencent à nous prendre un par un, explique l'une des victimes. Puis à mettre leurs mains dans nos poches. Il les met dans mon blouson. Je lui dis ‘Ne fais pas ça’”. En échange, le jeune homme se prend deux “coups de boule”. Son ami est également fouillé. Il se laisse faire, sans doute par peur des représailles. Leurs agresseurs les relâchent avant de prendre la fuite. “Il m’a pris mon portable”, s’écrie l’une des victimes.

Les policiers ne tardent pas à retrouver la piste du téléphone volé car celui-ci a été cédé 25 € à un revendeur d’objets d’occasion qui a pour habitude de tester la puce. Un seul des agresseurs a pu être retrouvé. Le prévenu, entendu 6 mois plus tard, a dit aux enquêteurs : “C’est possible que j’aie mis un ou deux coups de tête. C’est possible que j’aie fouillé un des deux jeunes !”