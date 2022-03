Club Végétal

Pour 4 personnes

Une entrée ou un plat principal d’été

300 g de foie gras entier mi-cuit

Quelques feuilles de laitue

1/2 patate douce pour sa couleur orangée

1/2 betterave crue pour sa couleur rouge

1/2 radis noir pour sa couleur blanche

Graines germées

Fleur de sel

Poivre du moulin

Eplucher la patate douce, la betterave et le radis noir.

Les couper en fines rondelles et les faire sécher environ 45 minutes au four à 180° pour obtenir des chips. Couper le foie gras en fines tranches.

Monter le club sandwich végétal en intercalant les chips de légumes, le foie gras et les feuilles de salades. Commencer par une chips de betterave rouge, puis une feuille de laitue. Disposer ensuite le foie gras, une chips de patate douce, une feuille de laitue, et ainsi de suite. Terminer au-dessus par du foie gras en petits copeaux.

Piquer au centre une mini-brochette en bois, afin de maintenir le club sandwich, ajouter quelques graines germées, saler et poivrer.

Composer une belle assiette, puis servir.