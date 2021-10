Recette : Filet mignon aux quetsches

Pour 8 personnes

Ingrédients :

3 filets mignons de porc

500 g de quetsches

16 grosses pommes de terre

40 g de beurre

2 morceaux de sucre

2 oignons rouges

1 cuil. à café de thym émietté

3 cuil. à soupe d’huile d’olive

Sel et poivre

Préchauffer le four à 200 °C (th. 6).

Mettre les filets mignons dans un grand plat à four. Éplucher les oignons, couper en deux les quetsches et éplucher les pommes de terre. Couper les pommes de terre dans le sens de la longueur puis en quatre et les disposer autour des filets mignons. Ajouter les oignons émincés, les quetsches, le thym, le sel et le poivre.

Mettre le beurre en petits dés sur les pommes de terre et les quetsches. Ajouter le sucre et arroser l’huile d’olive. Enfourner et faire cuire 1 heure environ.

Ces filets sont délicieux avec les pommes de terre au four mais il vous faudra un grand plat, sinon, servez-les avec un bon riz.

Si votre four possède la fonction chaleur tournante, adoptez-là de préférence pour obtenir une viande bien dorée à la cuisson.