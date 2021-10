Sur les chemins de la Crea

Le cycle de visite organisé se nomme "Laissez-vous conter la Crea". Car il y en a des choses à raconter sur ce territoire haut-normand, des monuments à voir et des paysages à découvrir. Au fil des visites, Rouen et les villes alentours n'auront plus de secrets pour vous.

- Dimanche 12 août, à 15h, devant l'entrée de l'abbatiale Saint-Ouen, Portail des Marmousets, visite contée "Les batisseurs de cathédrale" (les maîtres verriers).

- Dimanche 12 août et mardi 14 août, 15h, visite découvert "Bienvenue à Rouen". Départ fixé devant l'office de Tourisme, place de la cahédrale.

Lors du prochain CreaTours vous pourrez découvrir des lieux insolites ou méconnus.

- Mardi 14 août, dans la matinée on vous propose de découvrir L'abbaye Saint Georges de Boscherville et ses jardins. Réservation obligatoire 7 jours avant. Tél. 02.32.08.32.40.