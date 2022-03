Seine-Maritime. Deux Normands recyclent d'anciens fûts… pour un résultat original

Margaux Deschamps a suivi une formation à l'Iscom de Rouen et Charles Deloison, un master commercial en Normandie. Ensemble, ils ont créé la société Fut 1 fût.

"C'est au cours d'un stage en alternance dans un dans un groupe industriel de packaging que j'ai eu l'idée de trouver un nouvel avenir pour ces fûts industriels inutilisés, raconte Charles Deloison. Je savais qu'il y avait un marché à prendre. Avec Margaux et l'aide de son papa chez qui nous travaillons, nous avons décidé de nous lancer et de créer notre société pour transformer et recycler ces fûts promis à la destruction."

Des fûts transformés en meubles

Un premier fût a été customisé et, après ce test satisfaisant, les deux entrepreneurs se lancent alors dans l'aventure à Terres-de-Caux. Ainsi naissent de ces fûts transformés, des meubles vintage comme des mange-debout, des tables basses avec plateau en bois ou en verre, selon le choix du client, des assises pour tables basses, des paniers pour chiens et chats, ou encore des fûts étagères et bars pouvant être déclinés parmi 300 couleurs.

"Tous nos fûts et créations sont sans danger, précise Margaux Deschamps. Nous n'utilisons que des fûts alimentaires et les fûts contenant des matières dangereuses sont écartés. Nous réalisons toute la transformation, sauf la peinture finale choisie par le client et la décoration."

Ces fûts sont originaux et s'intègrent parfaitement dans une décoration contemporaine.

Depuis la création de leur société en mars dernier, de nombreux particuliers ont passé des commandes et les deux entrepreneurs comptent bien faire un bon redémarrage en 2021 auprès des bars, restaurants et autres lieux accueillant du public.