Les voleurs ont manqué de discrétion

C'est le livreur de journaux, qui passait par là, qui a mis en fuite les deux jeunes hommes. Il est 3h30, dimanche 19 août, lorsque deux individus ont tenté de pénétrer dans le local à vélo d'un immeuble situé rue Joseph Delattre à Canteleu.

Les malfaiteurs ne cessaient de faire des aller-retours entre l'immeuble et leur véhicule stationné un peu plus loin. Cette attitude avait attiré l'attention de riverains qui ont appelé les forces de l'ordre. Les policiers ont réussi à mettre la main sur les deux individus après leur fuite. Ces derniers résident à Canteleu et sont âgés de 23 et 19 ans. Ils ont été transférés à l'Hôtel de police afin d'y être entendus.